В Пермском крае в аварии с автобусом пострадали пятеро

На одной из трасс Пермского края, Красновишерск – Антипино, произошла авария. Одним из её участников стал пассажирский автобус.

Пострадали пятеро людей. Двое из них, мужчина и женщина, от госпитализации отказались. Ещё трое, два подростка и женщина, отпущены лечиться амбулаторно после осмотра в больнице, сообщили ТАСС в минздраве Прикамья.

Региональная прокуратура организовала проверку ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".