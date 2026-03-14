В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали шестеро, в том числе боец подразделения "Орлан"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ в Шебекинском округе пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан".

В селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил тяжёлые ранения: осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. В Шебекинской ЦРБ ему оказывают необходимую помощь. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал ГАЗель. В Шебекинскую ЦРБ доставлены двое пострадавших.

В Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Его в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада СМП перевезла в городскую больницу №2 Белгорода. Там же в результате ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы, сообщил Гладков в своём telegram-канале.