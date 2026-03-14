Делегация Астраханской области представила инициативы региона на форуме «Единой России» в ЮФО

В Ростов-на-Дону состоялся 2 отчётно-программный форум «Единой России» «Есть результат!» Южного федерального округа. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Делегацию от Астраханской области возглавил секретарь регионального отделения Губернатор Игорь Бабушкин.

Главные темы форума - ЖКХ и жилищное строительство .Отметим, что Астраханская область – один из лидеров в округе по динамике ввода нового жилья. За пять лет свыше 3 млн кв. метров.

В рамках форума прошли шесть тематических круглых столов, где обсуждались предложения субъектов, сформированные на региональных форумах.

В Астраханской области на региональном форуме, который прошел 24 марта, была выдвинута инициатива по введению единого «Зеленого стандарта» в России, в рамках которого предлагается сделать обязательной высадку крупномерных деревьев при благоустройстве территорий и жилой застройки.

Также на окружном форуме предметно обсуждали вопросы создания необходимых условий для комфортной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни.

«В нашей стране создана беспрецедентная система поддержки участников спецоперации. Но мы не прекращаем расширять её. Одна из первостепенных задач – модернизация системы трудоустройства ветеранов СВО. Уже сегодня выделены 27 наиболее востребованных специальностей, по которым участники могут пройти обучение. На форуме прозвучал ряд предложений, которые позволят устранить бюрократические барьеры при их приеме на работу», – отметил Игорь Бабушкин.

Как уже сообщалось, все предложения будут проработаны экспертным советом партии. Готовый документ новой Народной программы представят на партийном съезде в августе этого года.