Игорь Бабушкин передал бойцам в зоне СВО помощь, собранную астраханцами

Губернатор Астраханской области передал военнослужащим очередную партию помощи - автомобиль и гуманитарную помощь: дорогостоящую спецтехнику, стройматериалы. Кроме этого, Игорь Бабушкин наградил земляков медалями ордена «За заслуги перед Астраханской областью».

«Привёз вам помощь от региональных отделений «Единой России», ветеранов-десантников, Союза женщин России, избиркома, прокуратуры и от наших неравнодушных астраханцев. Жители региона активно откликаются, их даже не нужно призывать к сбору необходимого», – отметил в ходе встречи с бойцами глава Астраханской области.

Игорь Бабушкин побеседовал с бойцами и уточнил, какие нерешенные проблемы остались дома: «Один из приоритетных - вопрос с трудоустройством по вашему возвращению домой будем решать».