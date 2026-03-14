В России иностранец, скрываясь от службы в армии на родине, призывал к насилию над властью

Сотрудники ФСБ прекратили в Тамбовской области "работу" иностранца. Ему вменяют публичные призыва к терроризму.

Иностранец прибыл в Россию, скрываясь от службы в армии на родине, отчего там объявлен в розыск. Живя в Тамбовской области, гость через Telegram призывал к насилию над представителями власти.

Вскоре его "взяли" сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей спецслужбы.