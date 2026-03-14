14 Марта 2026
Туризм Свердловская область
Фото: Накануне.RU

«Баденленд» станет площадкой развития детского отдыха и оздоровительного туризма

Самый большой крытый акватермальный комплекс страны «Баденленд», располагающийся в ТРЦ «Комсомолл» Екатеринбурга, станет одной из ключевых площадок для реализации проектов по улучшению качества жизни детей и семей региона, а также инвалидов и ветеранов войн.

На площадке комплекса в присутствии заместителей губернатора Дмитрия Ионина и Татьяны Савиновой заключены соглашения, направленные на реализацию социальных инициатив. О сотрудничестве договорились исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Екатеринбурга Алексей Телегин и директор Управляющей компании «Баден-Групп» Евгений Кононов.

(2026)|Фото: ДИП Свердловской области

Особое внимание будет уделено созданию возможностей для оздоровления детей в период школьных каникул. Также будут созданы условия для организации детской секции плавания для малышей из детских садов и школ Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Напомним, «Баденленд» продолжит предоставлять бесплатные сеансы купания во всех своих курортах для детей с ограниченными возможностями, а также бесплатное посещение для родителей, воспитывающих детей с паллиативными заболеваниями.

Открытие термального комплекса "Баденленд" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области и Управляющая компания «Баден-Групп» завизировали документ о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный комплекс «Баденлэнд» с рестораном, гостиницей, фитнес-центром и детским развлекательным комплексом. Соглашение предусматривает консультирование инвестора по вопросам предоставления мер господдержки, содействия в подготовке необходимых документов и оформлении заявок.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали Общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района и Управляющая компания «Баден-Групп».

Открытие термального комплекса "Баденленд" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что термально-оздоровительный комплекс «Баденленд» уже внесен в книгу рекордов России как самый большой крытый акватермальный комплекс страны. Площадь бассейнов превышает 1 тысячу квадратных метров. Первая очередь комплекса, включающая термальные зоны, парные, гидромассаж и зону с кафе, уже принимает посетителей. Проект планируется расширить на несколько этажей, где появятся бани народов мира и спа-зоны.

Комплекс способен обеспечить круглогодичный отдых и рассчитан на единовременный прием до 900 человек, а в пиковые дни – до 3 тысяч человек в сутки. Ожидается, что реализация инвестроекта окажет существенное влияние на увеличение турпотока в регион, который в 2025 году составил 3,5 миллиона поездок.

Теги: баденленд, соглашение, оздоровительный туризм, акватермальный комплекс


