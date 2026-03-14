Путин поздравил вдову Ельцина

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине.

"Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение. В этот праздничный для Вас день от души желаю крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сегодня Наине Ельциной исполнилось 94 года.