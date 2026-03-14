СМИ: Раскрыто имя художника Бэнкси

В США выяснили, какой художник скрывается под псевдонимом Бэнкси.

Им оказался Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс. Ради конспирации сменил имя, указанное в паспорте. Детали нашли журналисты агентства Reuters во время расследования, которое проводилось несколько лет, пишет "Ъ".

В сентябре 2025 г. стало известно, что личность уличного художника Бэнкси может быть раскрыта - полиция начала расследование после появления его нового граффити, изображающего судью с молотком.