В Башкирии рухнула крыша многоквартирного дома

В Калтасинском районе Башкортостана рухнула крыша многоквартирного дома.

По предварительным данным, всё случилось сегодня утром. Частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Фрунзе в селе Краснохолмский. Пострадавших и погибших нет. Системы тепло-, газо- и водоснабжения работают в обычном режиме.

На место происшествия выехал прокурор Калтасинского района Искандер Сахибгареев. Идёт проверка, сообщает прокуратура Башкортостана.