Число погибших при ракетном ударе в Брянске выросло до восьми человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших при ракетном ударе по областному центру 10 марта выросло до восьми, ранены 47 человек. Об этом глава региона сообщил в ходе первого заседания Общественной палаты Брянской области седьмого созыва, сообщает ТАСС.

Как уточнил Богомаз, это окончательные данные по пострадавшим.

Губернатор поблагодарил всех неравнодушных жителей региона, кто сразу включился в спасение и эвакуацию людей, а также работал на ликвидации последствий теракта. "Я благодарен общественникам, которые включились в работу, благодарен всем, от кого зависит спасение, эвакуация, оказание первой необходимой помощи", - добавил глава региона.

10 марта Брянск подвергся массированной атаке с применением семи западных ракет Storm Shadow, что привело к трагическим последствиям. Ранее сообщалось, что жертвами стали шесть человек, десятки человек пострадали. Губернатор региона подчеркнул, что удар наносился намеренно по городской инфраструктуре, что привело к большому количеству раненых.