Дональд Трамп рассказал о сроках завершения операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп утверждает, что операция против Ирана закончится тогда, когда он сам почувствует, что пришло время завершать ее.

"Когда я почувствую что пора заканчивать. Почувствую это нутром", - сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News.

При этом американский лидер считает, что операция США против Ирана не затянется на продолжительное время.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.