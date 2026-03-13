Николай Патрушев в ходе ознакомления с передовыми разработками костромичей подчеркнул, что крайне важно продвигать разработки отечественного производства

В рамках рабочей поездки в Костромскую область помощник Президента России Николай Патрушев ознакомился с разработками костромского научно-производственного объединения «Глубокие озера». В том числе с современным беспилотным водным дроном «Берлага».

Данное высокотехнологичное устройство создатели спроектировали для решения целого спектра задач в водной среде - проведения обследования трубопроводов, осуществления поисковых работ, оперативных исследований рек, озер и водохранилищ. Как пояснили на предприятии, монолитный корпус аппарата изготовлен с применением 3D печати, что делает его прочным и герметичным. Важная особенность аппарата - бесшумность и отсутствие теплового следа. Дрон снабжен электромоторами, произведенными в костромском научно-производственном объединении.

«Малозаметный. Без шума. Корпус выполнен из технополимеров. Может использоваться в исследовательских целях, в исследовании трубопроводов, кабельных линий, в научных целях. Может при необходимости иметь дополнительную нагрузку», - отметил генеральный директор предприятия Алексей Петров.

«Сейчас крайне важно активно продвигать такие разработки отечественного производства», - подчеркнул Николай Патрушев.

Необходимо отметить, что за последние 5 лет предприятие «Глубокие озера» занимает позиции лидера в России в части разработки систем электронно-оптической сортировки и распознавания объектов, в производстве электроприводов для судов, судов на солнечной энергии. Так, первый в мире экспедиционный катамаран на солнечной энергии, водоизмещением 23-26 тонн, созданный на костромском предприятии, успешно прошел уже 4 навигации.

Поддержка предприятия регионом открывает новые возможности развития. В 2022 году в рамках антикризисной программы импортозамещения предприятие получило в аренду без проведения торгов земельный участок, что позволило развернуть новое направление — строительство электрических судов и производство деталей к ним.