Николай Патрушев в ходе ознакомления с передовыми разработками костромичей подчеркнул, что крайне важно продвигать разработки отечественного производства

14 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Николай Патрушев в ходе ознакомления с передовыми разработками костромичей подчеркнул, что крайне важно продвигать разработки отечественного производства

В рамках рабочей поездки в Костромскую область помощник Президента России Николай Патрушев ознакомился с разработками костромского научно-производственного объединения «Глубокие озера». В том числе с современным беспилотным водным дроном «Берлага».

(2026)|Фото: adm44.ru

Данное высокотехнологичное устройство создатели спроектировали для решения целого спектра задач в водной среде - проведения обследования трубопроводов, осуществления поисковых работ, оперативных исследований рек, озер и водохранилищ. Как пояснили на предприятии, монолитный корпус аппарата изготовлен с применением 3D печати, что делает его прочным и герметичным. Важная особенность аппарата - бесшумность и отсутствие теплового следа. Дрон снабжен электромоторами, произведенными в костромском научно-производственном объединении.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Малозаметный. Без шума. Корпус выполнен из технополимеров. Может использоваться в исследовательских целях, в исследовании трубопроводов, кабельных линий, в научных целях. Может при необходимости иметь дополнительную нагрузку», - отметил генеральный директор предприятия Алексей Петров.

«Сейчас крайне важно активно продвигать такие разработки отечественного производства», - подчеркнул Николай Патрушев.

(2026)|Фото: adm44.ru

Необходимо отметить, что за последние 5 лет предприятие «Глубокие озера» занимает позиции лидера в России в части разработки систем электронно-оптической сортировки и распознавания объектов, в производстве электроприводов для судов, судов на солнечной энергии. Так, первый в мире экспедиционный катамаран на солнечной энергии, водоизмещением 23-26 тонн, созданный на костромском предприятии, успешно прошел уже 4 навигации.

Поддержка предприятия регионом открывает новые возможности развития. В 2022 году в рамках антикризисной программы импортозамещения предприятие получило в аренду без проведения торгов земельный участок, что позволило развернуть новое направление — строительство электрических судов и производство деталей к ним.

