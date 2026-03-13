Юрий Бурлачко прокомментировал принятый Госдумой закон о КРТ

"Теперь при применении данного механизма, закрепленного в Градостроительном кодексе РФ, будут более четко указываться расчетные показатели, учитывающие минимальный уровень обеспеченности социальной инфраструктурой, начиная от школ и больниц и заканчивая парковками и дорогами. Причем даже на тех территориях, которые не сразу решили использовать для комплексного развития", - прокомментировал в своем телеграмм-канале принятый Госдумой закон по изменению подхода к КРТ спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Он подчеркнул, что темпы урбанизации придают особую актуальность принятого документа, поскольку КРТ напрямую связано с комфортом людей. Председатель ЗСК отметил, что в частности об этом шла речь на состоявшемся вчера в Ростове-на-Дону форуме «Единой России» «Есть результат».

"Отмечу, озвученная на мероприятии концепция уже не первый год служит для Краснодарского края отправной точкой в реализации им градостроительной политики. Взвешенный подход к организации строительства, четкая стратегия в данном направлении и, что немаловажно, принципиальная позиция главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева, позволяют соблюдать баланс при застройке окраин наших крупных городов, не позволяя новым микрорайонам превращаться в так называемые «каменные джунгли». Для Кубани, как одного из наиболее привлекательных субъектов страны, это имеет особое значение", - считает Юрий Бурлачко.

В Краснодарском крае на данный момент заключено 45 договоров КРТ общей площадью 1617 га, с общим градостроительным потенциалом более 11,6 млн кв.м, в том числе жилой площади свыше 8,5 млн кв.м. За последние 5 лет были скорректированы генпланы более чем в 180 муниципалитетах. Это позволило зарезервировать участки под социальную инфраструктуру, создать новые точки притяжения и зеленые зоны. В совокупности с установленными в регионе требованиями к строительству в прибрежной зоне все это помогло сохранить курортный потенциал приморских городов.

"Безусловно, принятый Госдумой закон станет дополнительным инструментом в нашей совместной с органами исполнительной власти работе по реализации градостроительной политики и воплощению в жизнь масштабных проектов в сфере недвижимости. Эти вопросы всегда были и остаются для нас приоритетными", - резюмировал Юрий Бурлачко.