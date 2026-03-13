Юрий Бурлачко прокомментировал принятый Госдумой закон о КРТ

14 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко прокомментировал принятый Госдумой закон о КРТ

"Теперь при применении данного механизма, закрепленного в Градостроительном кодексе РФ, будут более четко указываться расчетные показатели, учитывающие минимальный уровень обеспеченности социальной инфраструктурой, начиная от школ и больниц и заканчивая парковками и дорогами. Причем даже на тех территориях, которые не сразу решили использовать для комплексного развития", - прокомментировал в своем телеграмм-канале принятый Госдумой закон по изменению подхода к КРТ спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Он подчеркнул, что темпы урбанизации придают особую актуальность принятого документа, поскольку КРТ напрямую связано с комфортом людей. Председатель ЗСК отметил, что в частности об этом шла речь на состоявшемся вчера в Ростове-на-Дону форуме «Единой России» «Есть результат».

"Отмечу, озвученная на мероприятии концепция уже не первый год служит для Краснодарского края отправной точкой в реализации им градостроительной политики. Взвешенный подход к организации строительства, четкая стратегия в данном направлении и, что немаловажно, принципиальная позиция главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева, позволяют соблюдать баланс при застройке окраин наших крупных городов, не позволяя новым микрорайонам превращаться в так называемые «каменные джунгли». Для Кубани, как одного из наиболее привлекательных субъектов страны, это имеет особое значение", - считает Юрий Бурлачко.

В Краснодарском крае на данный момент заключено 45 договоров КРТ общей площадью 1617 га, с общим градостроительным потенциалом более 11,6 млн кв.м, в том числе жилой площади свыше 8,5 млн кв.м. За последние 5 лет были скорректированы генпланы более чем в 180 муниципалитетах. Это позволило зарезервировать участки под социальную инфраструктуру, создать новые точки притяжения и зеленые зоны. В совокупности с установленными в регионе требованиями к строительству в прибрежной зоне все это помогло сохранить курортный потенциал приморских городов.

"Безусловно, принятый Госдумой закон станет дополнительным инструментом в нашей совместной с органами исполнительной власти работе по реализации градостроительной политики и воплощению в жизнь масштабных проектов в сфере недвижимости. Эти вопросы всегда были и остаются для нас приоритетными", - резюмировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, госдума, закон о крт


