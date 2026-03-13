"Уральские авиалинии" заплатят пассажиру компенсацию за разбитый ноутбук

"Уральские авиалинии" заплатят пассажиру более 30 тыс. рублей за ноутбук, разбившийся во время полета. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области

Инцидент произошел еще в августе 2024 года на рейсе "Екатеринбург - Сочи". После взлета пассажир разместил ноутбук на откидном столике, чтобы поработать, но в какой-то момент пассажир впереди внезапно откинул спинку своего кресла. Дисплей оказался зажат между столиком и выступающим элементом кресла (крючком для одежды), что привело к механическому повреждению экрана. Дисплей треснул и перестал работать, после чего бортпроводники составили соответствующий акт.

На отдыхе мужчина был вынужден на пять дней арендовать ноутбук, заплатив за это 5 тыс. рублей. По возвращении домой он обратился в сервисный центр. Согласно чеку, стоимость работы по замене дисплейного модуля составила 67,8 тыс. рублей, а диагностики – 700 рублей.

Мужчина обратился с претензией к перевозчику, но его требования были проигнорированы. Тогда пассажир пошел в суд. В своем иске он просил взыскать с авиакомпании стоимость ремонта, диагностики, убытки за аренду ноутбука во время отдыха, неустойку и штраф в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Суд отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что пассажир сам проявил неосмотрительность. Тогда истец обжаловал решение в Свердловском областном суде, который уже встал на его сторону.

"Изучив обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о равной степени ответственности обеих сторон за повреждение имущества. Исходя из положений Воздушного кодекса РФ, перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение ручной клади – в размере ее стоимости, а в случае невозможности ее установления – в размере не более чем 11 тыс. рублей. При этом пассажир тоже должен был действовать с большей осмотрительностью", - пояснили в суде.

С "Уральских авиалиний" взыскали половину стоимости ремонта - 33,9 тыс. рублей и половину расходов на диагностику 350 рублей. Помимо этого, за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя с ответчика взыскана неустойка в размере 5 тыс. рублей и штраф – 10 тыс. рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.