Патрушев посетил Костромской судомеханический завод, который обновил парк оборудования благодаря господдержке

При поддержке администрации Костромской области предприятие реализует инвестиционные проекты, за последние пять лет на 70% обновлен парк обрабатывающих станков, построен современный корпус цеха обстройки. Регион предоставляет предприятию льготы по налогу на имущество, по линии областного фонда развития промышленности - льготный займ на закупку нового оборудования.

Также с 2025 года АО "КСМЗ" является участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Пилотным потоком для реализации проекта выбран процесс производства катеров с корпусом из алюминиево-магниевого сплава.

В октябре 2025 года коллектив судомеханического завода отмечен Благодарностью Президента России за вклад в развитие отрасли и трудовые успехи.

"Завод работает стабильно, без кредитов. Работает импортонезависимо. Это очень важно. У таких предприятий есть проблема - ограничена возможность доведения информации о себе, своей продукции. Надо им в этом помогать. Предприятие очень хорошее. Губернатор Сергей Ситников заводу очень помогает. Надо, чтобы федеральные структуры тоже обратили на предприятие больше внимания. В этом будем помогать", - прокомментировал итоги визита Николай Патрушев.

Костромской судомеханический завод работает с 1934 года. Предприятие имеет полный цикл производства, свое конструкторское бюро и испытательный цех. Сегодня здесь выпускают более 50 видов водометных катеров различного назначения - служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, пожарные, буксирные, которые поставляются в том числе для организации работы федеральных структур – ФСБ, МВД, МЧС, специальных и спасательных служб.

Катера практически полностью состоят из отечественных комплектующих, отвечающих российским и международным стандартам, с высоким уровнем износостойкости. В основе производства каждого - уникальные технологии проектирования, корпус по прочности может конкурировать с корпусом океанического лайнера. А водометные установки не имеют аналогов в России, позволяют судам ходить при 30-ти сантиметровой глубине, в том числе приспособлены для водоемов, переполненных песком, грязью и гравием.