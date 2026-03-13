14 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Костромская область
Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

Патрушев посетил Костромской судомеханический завод, который обновил парк оборудования благодаря господдержке

Помощник президента России Николай Патрушев посетил Костромской судомеханический завод, который обновил парк оборудования благодаря господдержке.

 

При поддержке администрации Костромской области предприятие реализует инвестиционные проекты, за последние пять лет на 70% обновлен парк обрабатывающих станков, построен современный корпус цеха обстройки. Регион предоставляет предприятию льготы по налогу на имущество, по линии областного фонда развития промышленности - льготный займ на закупку нового оборудования.

Также с 2025 года АО "КСМЗ" является участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Пилотным потоком для реализации проекта выбран процесс производства катеров с корпусом из алюминиево-магниевого сплава.

В октябре 2025 года коллектив судомеханического завода отмечен Благодарностью Президента России за вклад в развитие отрасли и трудовые успехи.

"Завод работает стабильно, без кредитов. Работает импортонезависимо. Это очень важно. У таких предприятий есть проблема - ограничена возможность доведения информации о себе, своей продукции. Надо им в этом помогать. Предприятие очень хорошее. Губернатор Сергей Ситников заводу очень помогает. Надо, чтобы федеральные структуры тоже обратили на предприятие больше внимания. В этом будем помогать", - прокомментировал итоги визита Николай Патрушев.

Костромской судомеханический завод работает с 1934 года. Предприятие имеет полный цикл производства, свое конструкторское бюро и испытательный цех. Сегодня здесь выпускают более 50 видов водометных катеров различного назначения - служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, пожарные, буксирные, которые поставляются в том числе для организации работы федеральных структур – ФСБ, МВД, МЧС, специальных и спасательных служб.

Катера практически полностью состоят из отечественных комплектующих, отвечающих российским и международным стандартам, с высоким уровнем износостойкости. В основе производства каждого - уникальные технологии проектирования, корпус по прочности может конкурировать с корпусом океанического лайнера. А водометные установки не имеют аналогов в России, позволяют судам ходить при 30-ти сантиметровой глубине, в том числе приспособлены для водоемов, переполненных песком, грязью и гравием.

