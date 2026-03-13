В Заводоуковском муниципальном округе впервые сформировали молодежную администрацию, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Молодежная администрация — это дублер администрации округа. В ее состав вошли юные жители от 16 до 25 лет.

Сегодня на установочном совещании молодые люди распределились по направлениям работы и выбрали руководителя, которым стал ученик десятого класса второй городской школы Егор Халитов. Егор — активист, хорошо учится в школе, успешно занимается спортом, играет в местной хоккейной команде.

"Молодым специалистам предстоит в течение трех лет тесно взаимодействовать по вопросам местного значения со всем руководящим составом администрации. Я убеждена, что эти активные и инициативные молодые люди помогут нам создать не один яркий и полезный для всего округа проект. <...> Нам с ребятами предстоит большая совместная работа. Буду держать вас в курсе успехов молодого главы и его команды! Подробно с членами молодежной администрации будем знакомить вас в ходе ее работы. Они все инициативные, неравнодушные и любящие Заводоуковский муниципальный округ!", – прокомментировала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Проект вошел в число инициатив по развитию кадрового потенциала муниципалитета округа.