В Челябинске наказан главарь банды, похитившей у банка более 35 миллионов

В столице Южного Урала осуждён руководитель банды. Она похитила у "Альфа-банка" десятки миллионов рублей.

По версии следствия, преступление совершено в 2020 г. Представители ОПГ использовали исполнительные надписи нотариусов и уязвимости в платежной системе АО "Альфа-банк". В результате они похитили более 35 млн руб.

Приговор главе банды – пять с половиной лет колонии общего режима. Также в разное время осуждены восемь его соучастников, сообщили ТАСС в УФСБ по Челябинской области.