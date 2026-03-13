Ипотечный платеж за однушку в Москве взлетел до 300 тысяч рублей

Покупка однокомнатной квартиры в новостройке по рыночной ипотеке обходится жителям российских мегаполисов в среднем в 110 тысяч рублей ежемесячно.

Эксперты "РБК Недвижимость" выяснили, что в четырех городах платеж уже превысил стотысячную отметку. Самые высокие расходы ждут москвичей: при средней цене однушки в 21,5 млн рублей заемщик отдает банку 292,2 тысячи рублей в месяц. В Казани платеж составляет 163,1 тысячи, в Санкт-Петербурге - 144,1 тысячи, а в Нижнем Новгороде - 118,2 тысячи рублей.

Для расчетов специалисты использовали данные bnMAP.pro и калькулятор "Дом.РФ" при ставке 20%, сроке 20 лет и первом взносе 20%. Несмотря на небольшое снижение ставок в начале 2026 года, рыночные кредиты остаются дорогими для большинства граждан.

Ранее, после введения правила "одна семья - одна льготная ипотека" с 1 февраля, спрос на семейную программу среди россиян упал более чем на 40%. Теперь супруги обязаны выступать созаемщиками, что лишило их возможности оформлять по отдельному кредиту под 6% на каждого, как это было раньше.