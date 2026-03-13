Южный Урал вошёл в ТОП-3 регионов – лидеров по цифровой трансформации

Названы регионы – лидеры цифровой трансформации. Речь идёт о показателях за 2025 г.

Первые пять строчек заняли Белгородская, Сахалинская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Оценка шла по 18 ключевым показателям.

Они охватывали такие направления, как предоставление госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта, импортозамещение цифровых решений и обеспечение кибербезопасности, сообщает Правительство России.