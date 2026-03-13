В Свердловской области начались проверки после обрушений крыш домов из-за снега

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области организовал осмотры кровель многоквартирных домов региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, проверки начались 12 марта. Инспекторы оценивают состояние крыш, наличие наледи и снежных навесов, а также соблюдение требований безопасности. Главная задача таких проверок – предотвратить травматизм из-за схода снега и льда с крыш зданий.

Очистка кровель, козырьков и выступающих конструкций от снега и наледи является обязанностью управляющих организаций. В ходе осмотров специалисты департамента фиксируют наличие ледяных образований и снежных шапок.

Также они проверяют, установлены ли ограждения в местах возможного схода снега и льда. В случае выявления нарушений УК направляют требования об их устранении.

Напомним, что в конце февраля в свердловском поселке Привокзальный под тяжестью снега частично обрушилась крыша одноэтажного дома. А накануне, 12 марта, из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома в Верхотурье.