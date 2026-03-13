Обвиняемых в убийстве 18-летнего парня в Большом Истоке отправили в СИЗО

Сысертский районный суд отправил в СИЗО 22-летнего Никиту Усольцева и 25-летнего Кирилла Дементьева, обвиняемых в убийстве 18-летнего парня в Большом Истоке.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, обоим предъявили обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц". Оба пробудут под стражей до 3 мая 2026 года включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, по версии следствия, парня до смерти избили двое знакомых, одному из которых он якобы задолжал 5 тыс. рублей. Инцидент произошел 4 марта. По словам матери погибшего, именно Никита требовал у ее сына вернуть долг, а когда тот отказал, позвонил Кириллу. После избиения полуживого парня принесли матери, сказав, что нашли его в таком состоянии. Та вызвала "скорую", но Данил скончался раньше от черепно-мозговой травмы.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованной записи видно, как с парня снимают куртку и пинают ногами.

После этого оба были объявлены в федеральный розыск. Задержать их удалось только ночью 13 марта в Рязани, после чего обвиняемых доставили в Сысерть для проведения с ними необходимых следственных действий.

По данным областного ГУ МВД, один из них в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. Второй в 2024 году получил судимость за причастность к незаконному обороту наркотических веществ - ст. 228 УК РФ.