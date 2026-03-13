Уральская больница заплатила более 11 млн рублей налогов после проверки прокуратуры

На Среднем Урале местная больница погасила задолженность по налогам и страховым взносам на миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в Краснотурьинской городской больнице. Было установлено, что у медучреждения образовалась задолженность по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организации, налогу на добавочную стоимость, транспортному налогу, а также по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование за разные периоды.

Общая сумма задолженности превысила 11 млн рублей. По итогам проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы.

Как отметили в надзорном ведомстве, на сегодня задолженность по налогам и страховым взносам полностью погашена. Также больницей уплачена неустойка (пени) за их несвоевременное перечисление.