Многодетная семья попала под уголовное преследование из-за гендерпати возле памятника Жукову

Семья провела гендерпати возле мемориала маршалу Жукову в Калужской области, на них возбудили уголовное дело за осквернение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, 33-летний мужчина и его 29-летняя беременная жена с двумя детьми решили определить пол будущего ребенка у мемориала полководцу. Они распылили в воздух два баллона с синей краской, часть которой попала на постамент.

Инцидент произошел в деревне Стрелковка, в которой родился легендарный советский полководец. По факту вандализма региональный СК возбудил уголовное дело. Нарушителям грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы.