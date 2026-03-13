Продолжается реализация проекта по спортивной реабилитации ветеранов СВО в Астраханской области

В региональном астраханском центре спортивной подготовки «Каспий» продолжается проект «СВОя команда», который направлен на реабилитацию и социальную адаптацию участников специальной военной операции. Первая тренировочная сессия для ветеранов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялась под руководством Алексея Сикорского — ветерана боевых действий и финалиста кадровой программы «Победоносец».

Алексей Сикорский, который в настоящее время проходит стажировку в министерстве физической культуры и спорта Астраханской области, провел для бойцов комплексную разминку и организовал командную игру в волейбол сидя. Участники отметили, что такие занятия не только помогают поддерживать физическую форму, но и дают мощный моральный заряд, возвращая ощущение командного духа и спортивного азарта.

Занятия по волейболу сидя теперь будут проводиться на базе центра «Каспий» на регулярной основе. К тренировкам приглашаются все желающие ветераны и участники СВО.



Занятия проходят по адресу: ул. Красная Набережная, 168.Дополнительная информация и запись по телефону: +7 (903) 347-67-46