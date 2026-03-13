Финалист астраханской кадровой программы «Победоносец» приступил к преддипломной практике

Бахтияр Бисенов, который проходит стажировку в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, на этой неделе приступил к двухнедельной практике в администрации Камызякского района.

На встрече с финалистом инициированной губернатором Игорем Бабушкиным региональной кадровой программы «Победоносец» глава муниципалитета Михаил Черкасов рассказал, что в районе действуют порядка 150 крестьянских фермерских хозяйств, 50 сельхозпредприятий, более 5,8 тысяч личных подсобных хозяйств.

Ежегодно растут объемы по выращиванию картофеля, зерновых культур, в том числе риса. Набирает темпы производство ягодных культур и товарное рыбоводство.

Развивать собственный бизнес районным сельхозтоваропроизводителям помогает господдержка. В 2025 году пять индивидуальных предпринимателей стали победителями конкурса «Агростартап» и получили гранты на общую сумму почти 11 миллионов рублей. Всего участниками программы за последние шесть лет стали 29 районных аграриев.

«Полученные в ходе практики знания и навыки планирую использовать для написания своего итогового проекта, который буду защищать в августе», – сообщил финалист кадровой программы «Победоносец» Бахтияр Бисенов.