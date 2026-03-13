13 Марта 2026
в россии
Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Председатель правительства Астраханской области провел встречу с молодыми активистами региона в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог»

В «Точке кипения» Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева прошла встреча вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева с участниками кадрового проекта «ГосСтарт.Диалог». 

Мероприятие объединило членов нового состава Молодежного правительства, Молодежного парламента при Думе Астраханской области и Городской думе, представителей совета молодых ученых и студенческих отрядов. Модератором встречи выступил председатель Молодежного правительства и финалист проекта Александр Процко.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Денис Афанасьев подчеркнул высокую значимость совместной работы с молодежью: «Мы готовы делиться опытом, потому что понимаем, что идеи и энергия молодежи необходимы для дальнейшего развития региона. Именно поэтому мы пригласили участников Молодежного правительства принять участие в одном из заседаний правительства Астраханской области».

Председатель Правительства рассказал о своем пути на государственной службе, текущих приоритетах работы и планах по развитию региона, ответил на вопросы участников.

Особый интерес у аудитории вызвала тема востребованных компетенций. Денис Афанасьев дал совет амбициозной молодежи, ориентированной на поступление на госслужбу, и рассказал, каким навыкам стоит учиться уже сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в ближайшем будущем.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Также в  ходе встречи активисты Молодежного правительства презентовали несколько собственных инициатив, направленных на развитие региона.

Встреча прошла в формате открытого и конструктивного диалога, став важным шагом в укреплении взаимодействия власти и молодежного актива региона.

