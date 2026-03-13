В российские города могут вернуть таксофоны

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой восстановить на улицах российских городов сеть таксофонных будок. Парламентарий предлагает не просто вернуть старые телефоны, а установить современные терминалы с выходом в интернет. По его мнению, такие точки связи помогут людям вызвать помощь или связаться с близкими, если мобильная сеть внезапно перестанет работать. Это решение также позволит укрепить общую безопасность в населенных пунктах, сообщает ТАСС.

Игорь Антропенко считает, что вопрос возрождения таксофонов сейчас стоит очень остро. Он отметил, что жители приграничных районов уже давно привыкли к ограничениям в работе связи. Однако в Москве и других крупных административных центрах люди воспринимают любые сбои гораздо болезненнее. Наличие стационарных точек доступа в интернет в таких городах поможет сгладить последствия технических неполадок и даст горожанам альтернативный способ коммуникации.

Всю последнюю неделю жители и гости центра Москвы жалуются на плохую работу мобильного интернета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что власти вводят эти ограничения ради безопасности. Он подчеркнул, что подобные меры будут действовать столько, сколько потребуется в текущей ситуации. В этих условиях уличные терминалы связи могут стать надежной подстраховкой для каждого, кто остался без привычного доступа к сети в своем смартфоне.

Ранее из-за перебоев с мобильным интернетом москвичи стали массово скупать альтернативную технику для связи. Продажи пейджеров для персонала подскочили на 73%, раций - на 27%, а обычных домашних телефонов - на 25%. Этот интерес продолжил тренд начала 2025 года, когда жители столицы активно заказывали Wi-Fi-роутеры, чтобы заменить нестабильный мобильный трафик проводным интернетом.