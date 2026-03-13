13 Марта 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Фальков отказался бороться с Болонской системой

Россия не будет бороться с Болонской системой. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который назвал три главных причины перехода на новую модель высшего образования.
Читайте также:

Он упомянул "новый технологический уклад", который изменил требования к подготовке кадров. Также повлияли изменения на рынке труда: гуманитариев стало слишком много, а в других секторах - острая нехватка кадров. Наконец, Фальков признал, что накопились противоречия внутри системы высшего образования: бакалавриат так и не стал полноценным высшим образованием, а магистратура в основном стала доучиванием.

Однако реформирование высшего образования "не является отказом от Болонской системы или возвращением к советской модели". Это синтез наиболее успешных подходов из разных периодов развития высшей школы.

"Мы сохраним фундаментальную базу знаний, как было в советское время, но при этом сделаем образовательные программы более гибкими и ориентированными на практику", — уточнил министр.

При этом третья причина, которую он назвал, является прямым следствием внедрения Болонской системы, разделившей высшую школу на бакалавриат и магистратуру.

В Институте образования ВШЭ отмечают, что никакой ясной новой модели высшего образования до сих пор нет. Минобрнауки РФ фактически предоставило вузам-пилотам карт-бланш, чтобы они ее придумали. Поэтому никто не знает, что будет.

Теги: болонская система, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

