В Катаре отменяют бесплатное проживание туристов в отелях

Власти Катара отменяют бесплатное проживание и питание туристов в отелях, сообщает посольство РФ.

Уточняется, что местными властями принято решение о прекращении действия программы "безвозмездного проживания туристов", находящихся в отелях страны.

"Последняя ночь действия программы — с 14 на 15 марта", — говорится в сообщении.

В посльстве подчеркнули, что катарская сторона настоятельно рекомендует туристам покинуть страну в ближайшее время. Сделать это можно рейсами авиакомпании Qatar Airways. Ближайший запланирован 14 марта в 11.40 утра, борт вылетит в Москву. Новые рейсы в этом месяце не планируются.

Также покинуть страну можно наземным путем через пограничный пункт "Абу Самра". Дальше можно вылететь через открытые аэропорты Саудовской Аравии или ОАЭ.

В начале марта в СМИ появилась информация, что некоторых туристов начали выселять из отелей в Дубае и Шардже, люди оказались на улице, где сейчас небезопасно (обстрелы и атаки беспилотников). На фоне этих сообщений Генеральное консульство России в Дубае выпустило памятку для российских туристов, в которой в необычной манере обозначен алгоритм действий при выселении из отеля.