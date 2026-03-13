В Аше экс-заводчанин получит компенсацию за перелом голени на работе

Бывший работник ПАО "Ашинский металлургический завод" получит компенсацию за травму, приобретенную во время работы на предприятии.

Пострадал заводчанин в декабре 2023 г. Идя по территории предприятия, он поскользнулся из-за наледи, упал и получил открытый прелом голени.

Прокурор Аши в интересах пострадавшего обратился в суд с иском, требуя компенсации морального вреда. Вердикт – взыскать в пользу теперь уже бывшего работника завода 450 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.