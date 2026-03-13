13 Марта 2026
Образование Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюменская городская Дума и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения Тюменской городской Думы и Тюменского индустриального университета о сотрудничестве. Отметим, что это первый подобный документ в истории городского парламентаризма. Инициаторами этого важного проекта стали депутаты. Предложение было поддержано руководством вуза.

Соглашение предполагает дополнительные возможности для абитуриентов. Так, например, студенты ТИУ получат уникальную возможность участвовать в реальной работе по конкретным проектам совместно с действующим депутатским корпусом.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова подчеркивает, что соглашение призвано способствовать сохранению молодых талантов в регионе: "Наша общая задача — сделать так, чтобы студенты оставались жить и работать в Тюмени, вкладывали свои знания и идеи в развитие малой родины. Этот документ — о доверии и практической пользе. Мы предлагаем студентам «поле» для реальных действий".

Особый акцент в соглашении делается на практико-ориентированности. Студентам будет предоставлена возможность ознакомиться с работой Тюменской городской Думы изнутри, понять механизмы принятия решений, получить актуальный материал для дипломных работ. Проекты, которые разработают молодые люди, будут ориентированы на реальные потребности горожан. А экспертизу студенческих работ проведут депутаты-практики.

При этом Тюменская городская Дума в рамках сотрудничества получит возможность получать свежие идеи, нестандартные решения, которые генерируют тюменские студенты. 

Светлана Иванова поблагодарила ректора Юрия Клочкова за содействие и пожелала всем участникам успехов в реализации совместных планов.

Как сообщили в Тюменской городской Думе, ожидается, что первые совместные проекты в рамках подписанного соглашения будут запущены уже в этом году.

