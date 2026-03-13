13 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Генпрокуратура оценила претензии к АСК в 467 млн рублей

Сумма иска Генпрокуратуры к корпорации "Атомстройкомплекс" составляет 467 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в эту сумму оцениваются земельные участки в Среднеуральске. Общая сумма исков ко всем ответчикам - 570 млн рублей.

Напомним, что Генеральная прокуратура России намерена обратить в доход государства часть имущества уральского холдинга "Атомстройкомплекс". Соответствующий иск с требованием надзорного ведомства поступил в начале февраля в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Согласно данным электронной картотеки суда, ответчиками выступают АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ООО "Компания "Атомстройкомплекс", ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег" и 11 физических лиц.

Ранее в пресс-службе холдинга "Атомстройкомплекс" подчеркивали, что судебный процесс не влияет на текущие проекты и обязательства перед клиентами.

"Иск подан в отношении земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время. Судебное разбирательство не влияет на текущие проекты холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнерами и госзаказчиком. Все подразделения работают в обычном режиме, строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры идет в соответствии с утвержденными графиками", - заявили в компании

Напомним, "Атомстройкомплекс" - крупнейший строительный холдинг региона, который активно участвует в реализации стратегических задач государства, в качестве генерального подрядчика и концессионера проектирует и строит объекты социальной инфраструктуры, восстанавливает и приспосабливает под современные нужны исторические объекты. В портфолио "Атома" - многие объекты, ставшие достопримечательностями региона: реконструкция Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, четыре десятка детских садов и школ, Эрмитаж-Урал, крупные медицинские учреждения.

Теги: Атомстройкомплекс, генпрокуратура, национализация


Ранее 13.03.2026 14:06 Мск Суд удовлетворил иск к АСК на 467 млн рублей

Ранее 19.02.2026 19:57 Мск Судебные разбирательства по иску Генпрокуратуры к "Атомстройкомплексу" не помешают холдингу продолжить реализацию всех проектов

