В Челябинской области иностранца задержали после поджога вышки связи

На Южном Урале задержан 21-летний иностранец. Ему вменяют диверсию.

Гражданин одной из центрально-азиатских республик через Telegram общался с анонимным собеседником. Тот предложил ему поджечь объект транспортной инфраструктуры во Владимирской области, пообещав в ответ оплатить "работу".

8 февраля мигрант устроил во Владимире пожар на станции сотовой связи и уничтожил её оборудование. Иностранец попытался скрыться, но его задержали в Челябинской области, приводит "Ъ-Южный Урал" данные ФСБ.