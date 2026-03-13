Паслер: 50 трехсекционных трамваев потребует 850 миллионов из областного бюджета

Из бюджета Свердловской области выделят 850 млн рублей для закупки 50 новых трехсекционных трамваев. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер.

"Модернизация системы общественного транспорта – один из наиболее волнующих свердловчан вопросов, особенно когда речь идет о Екатеринбурге. Обновление пассажирского транспорта зависит от качественной работы муниципальной команды и стоит немалых средств. За счет только городского бюджета эту задачу не решить, поэтому мы подключаем региональный бюджет и используем возможности нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал глава региона.

По его словам, новый транспорт будет закупаться на условиях лизинга, а 850 млн рублей - это лишь 50% от необходимой суммы. Поставка подвижного состава планируется до конца 2026 года.