Средний Урал выделит 150 миллионов на подготовку к строительству метро в Екатеринбурге

На подготовку к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге выделят 150 млн рублей. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, на эти средства будет подготовлено технико-экономическое обоснование проектирования и строительства метрополитена. На этом этапе определят наиболее перспективные направления и сформируют варианты схемы будущей маршрутной сети.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что городские власти уже начинают работу над разработкой второй ветки. Приоритетным направлением является Академический район, Солнечный и Юго-Западный микрорайоны, где ведется активное жилищное строительство.

Еще в январе градоначальник объявил, что к проектированию строительства метро в Екатеринбурге приступят в ближайшие годы. Тогда сложилось впечатление, что речь может идти о станциях на Уралмаше: у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов.