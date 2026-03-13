Спасатели нашли тело второго подростка, пропавшего в Звенигороде

Обнаружено тело второго из трех детей, пропавших неделю назад в Звенигороде, сообщает МЧС РФ.

Ведомство отмечает, что спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратов Москвы-реки.

7 марта днем девочка и двое мальчиков гуляли по микрорайону Восточный, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. В ходе осмотра берега реки обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.

11 марта было найдено тело 12-летнего подростка. Его обнаружили в двух километрах от места, где он с друзьями мог выйти на лед.