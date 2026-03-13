Полиция задержала обвиняемых в убийстве 18-летнего парня в Большом Истоке

Обвиняемых в убийстве 18-летнего Данила в Большом Истоке 22-летнего Никиту и 25-летнего Кирилла удалось найти и задержать. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Напомним, что оба были объявлены в федеральный розыск. Задержать их удалось на территории другого субъекта РФ, после чего обвиняемых доставили в Сысерть для проведения с ними необходимых следственных действий. Сейчас фигурантов и свидетелей допрашивают, проводятся необходимые экспертизы, в частности, судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические.

В ближайшее время следователь СК России будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Ночь пятницы 13-го марта стала для фигурантов громкого дела настоящим и самое главное неожиданным кошмаром. Злоумышленники сразу после ЧП спешно ретировались и несколько суток прятались в родных краях. А затем, когда полиция их обьявила в розыск, уехали на такси в другой субъект РФ, а чуть позже еще в один. В итоге оперуполномоченные вышли на их след и приняли в Рязани, откуда самолетом этапировали в Екатеринбург и поместили под стражу в камеру ИВС ОВД Сысерти, где они сейчас и содержатся. Оба дали признательные показания и якобы раскаялись, сославшись на то, что причиной дикой выходки стало чрезмерное употребление алкоголя. Один из уличенных доморощенных "ганстеров" в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. Голубем мира не назовешь и его подельника, в послужном списке которого имеется грешок гораздо весомее. В 2024 году он получил судимость за причастность к незаконному обороту наркотических веществ - ст. 228 УК РФ. То, что подозреваемых поместили туда, куда и положено в таких криминальных случаях, заслуга группы профессионалов сыскного дела Сысерти, свердловского главка МВД, а также их коллег из Рязани и Москвы", - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, по версии следствия, парня до смерти избили двое знакомых, одному из которых он якобы задолжал 5 тыс. рублей. Инцидент произошел 4 марта. По словам матери погибшего, именно Никита требовал у ее сына вернуть долг, а когда тот отказал, позвонил Кириллу. После избиения полуживого парня принесли матери, сказав, что нашли его в таком состоянии. Та вызвала "скорую", но Данил скончался раньше от черепно-мозговой травмы.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованной записи видно, как с парня снимают куртку и пинают ногами.

После этого делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, было возбуждено уголовное дело, а обвиняемых объявили в федеральный розыск.