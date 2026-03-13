В Верхотурье из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

На Среднем Урале из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось поздно вечером 12 марта на улице Мальцева в Верхотурье. В результате давления снежной массы не выдержали стропила кровли одноэтажного дома барачного типа. Из-за обрушения крыши оказались частично повреждены стены, оконные проемы и потолочное перекрытие.

"Площадь обрушения 150 квадратных метров по всей площади кровли. Всего в доме четыре квартиры, из них три нежилые. Проживают два человека (взрослые) в квартире №1. Квартиры №2, №3, №4 – нежилые", - уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в конце февраля в свердловском поселке Привокзальный под тяжестью снега частично обрушилась крыша одноэтажного дома. После этого в прокуратуре решили проверить, насколько хорошо в Свердловской области убирают снег.