В Пермском крае за два дня обрушились три крыши: возбуждены уголовные дела

В Пермском крае за два дня обрушились три крыши. По факту обрушения кровель жилых домов возбуждены уголовные дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Так, 12 марта 2026 года в селе Черновское Большесосновского муниципального округа произошло обрушение конструкции скатной кровли двухэтажного жилого дома по ул. 1 Мая. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за ветхости конструкции и большой снеговой нагрузки. Известно, что кровля дома подлежала капитальному ремонту в 2024 году, однако он был перенесен на значительно более поздний срок. Следователем СК России по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

В ночное время 13 марта в городе Александровск обрушилась кровля жилого дома по ул. Кирова. По предварительным данным, происшествие также произошло из-за скопившихся снежных масс на крыше. Пострадавших нет. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также сегодня в Индустриальном районе Перми произошло обрушение кровли в доме по ул. Нефтяников. Предварительно, пострадавших нет. Следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В ходе расследования уголовных дел следователями будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных и иных лиц, в чьей компетенции находились вопросы содержания и обслуживания указанных жилых домов. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.