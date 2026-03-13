В Иране утверждают, что авианосец "Авраам Линкольн" выведен из строя

Иранские военные вывели из строя американский авианосец "Авраам Линкольн", заявил спикер штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

По его словам, корабль покинул регион и возвращается в США, пишет РИА Новости.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько раз заявлял о запуске ракет и беспилотников в сторону авианосца. Несколько дней назад иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что судно получило повреждения. Он назвал удар по авианосцу "посланием для Вашингтона".