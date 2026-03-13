13 Марта 2026
в россии
Общество В России
Фото: Накануне.ru

Российским родителям упростят правила провоза детского питания в самолетах

Министерство транспорта России планирует официально разрешить пронос на борт самолета детского питания и материнского молока в бутылочках любого объема, даже если они больше стандартных 100 миллилитров. Сейчас специалисты пересматривают приказ № 34, чтобы устранить путаницу в требованиях. Хотя отдельные авиакомпании уже идут навстречу родителям, общие нормы до сих пор ограничивают объем каждой емкости с жидкостью строгим лимитом, что создает сложности при прохождении досмотра в аэропортах, пишет РИА Новости.

Представители министерства пояснили, что новая редакция документа позволит брать в полет столько еды и молока, сколько ребенку необходимо на все время пути. Чиновники хотят привести правила в соответствие с реальными потребностями семей и избавить людей от необходимости переливать питание в мелкую тару. Это решение уберет юридические барьеры и сделает работу служб безопасности более понятной: если продукт предназначен для младенца, его пропустят в салон без оглядки на стандартные запреты для жидкостей.

В данный момент проект приказа проходит стадию согласования с другими государственными структурами. В Минтрансе рассчитывают завершить все бюрократические процедуры и выпустить обновленный документ до конца текущего года. Как только поправки вступят в силу, родителям станет гораздо проще планировать перелеты, так как единый стандарт будет действовать во всех аэропортах страны. Это нововведение сделает авиапутешествия с детьми более комфортными и предсказуемыми для граждан.

Теги: молоко, провоз, самолет,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

