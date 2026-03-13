Убийца семи человек на Урале не стал обжаловать свой приговор

На Среднем Урале вступил в силу приговор по делу об убийстве семи человек в новогоднюю ночь. Обжаловать решение суда никто не стал.

Напомним, убийцей оказался житель Амурской области Виктор Петриченко. Преступление было совершено в 1993 году в Каменске-Уральском. Петриченко обвиняли в убийстве семи человек, двое из которых – дети. Ранее в полиции и Следственном комитете рассказывали подробности громкого дела.

Фигурант был задержан в Амурской области и доставлен на Урал. Экспертиза показала, что он абсолютно вменяем и осознавал характер своих действий. В ходе следствия Петриченко сознался в массовом убийстве.

25 февраля нынешнего года Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес ему свой приговор. Виктор Петриченко был признан виновным, ему назначили 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в 10 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, приговор мог быть обжалован в течение 15 суток. Однако ни одна из сторон не стала подавать апелляций на судебное решение.

Сегодня, 13 марта, приговор вступил в законную силу. Ближайшие годы Петриченко проведет за решеткой.