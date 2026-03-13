СМИ: Европа попросила Зеленского воевать еще хотя бы два года

Европейские политики попросили Зеленского, чтобы он не прекращал воевать еще хотя бы полтора-два года. Ему обещают щедро платить за это, только бы он не останавливал военный конфликт. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа".

Влиятельный человек в окружении Зеленского рассказал, что киевский узурпатор дал задание разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет никаких выборов. Что касается Рады, то, по конституции, при военном положении ее полномочия автоматически продлеваются, а вопрос полномочий Зеленского фактически решен установлением диктатуры при поддержке Запада, поэтом проблемы не представляет.

Ранее сообщалось, что Зеленский будто бы поручил изменить избирательное законодательство для проведения выборов, но это все для отвода глаз, говорит источник. Заседания профильной группы являются пустой болтовней, никто ничего не разрабатывает.

В феврале The Wall Street Journal писала, что Зеленский поручил своему окружению готовиться к продолжению военного конфликта в ближайшие три года, что ему нужно для удержания власти. Все были в шоке, потому что понимают, что это губительно для страны. Даже его советники занимают более компромиссную позицию, но тот ничего и слышать не хочет и требует только одного - воевать без конца. А три года нужны ему, чтобы пережить президентство Дональда Трампа.