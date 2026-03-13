13 Марта 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Алименты не ниже минимума: в Госдуме предложили новую реформу

Российские законодатели выступили с предложением радикально пересмотреть систему алиментов после развода родителей. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов настаивает на введении законодательного запрета на выплаты, размер которых не достигает уровня прожиточного минимума. Политик уже подготовил пакет изменений в профильное законодательство, который в скором времени поступит на официальное рассмотрение, пишет ТАСС.

Проект предполагает создание специальной бюджетной структуры - алиментного фонда. Если плательщик по веским обстоятельствам неспособен перечислить деньги в полном объеме, недостающую часть средств выделит государство. При этом получатель не останется без поддержки, а у должника возникнет обязательство вернуть потраченные казной ресурсы с начисленными процентами. По мнению автора идеи, такой подход гарантирует базовые потребности ребенка и минимизирует риски, связанные с недобросовестным исполнением родительских обязанностей.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что основными препятствиями для расширения семей в России остаются нехватка денег, жилья и свободного времени. Согласно опросам, треть граждан считает государственные выплаты решающим стимулом, однако финансовые инструменты поддержки задействованы не полностью.

