В Надыме вводили план "Ковер"

План "Ковер" вводили сегодня утром в аэропорту Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе — в двух с половиной тысячах километров от зоны СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

О введении ограничений сообщили в 09.21 по местному времени. Но уже в 09.36 появилось сообщение о снятии ограничений.

Стал ли причиной ограничений вражеский беспилотник - неизвестно. Официальной информации пока нет. Отметим, что ограничения на полеты самолетов в Надыме вводились и ранее, пусть и редко. В последний раз - в мае 2025 года и в сентябре 2024 года.

Надым — приполярный город, поскольку до широт Полярного круга от него всего один градус.