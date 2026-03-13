В ВТБ Онлайн появилась возможность подключить сервис «второй руки»

Новый сервис позволит защищать близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением. Клиент назначает доверенное лицо, который подтверждает крупные операции. Чтобы назначить «защитника», необязательно идти в отделение вместе с ним – все можно сделать в пару кликов в ВТБ Онлайн.

Доверенное лицо можно выбрать в своем профиле в ВТБ Онлайн (раздел «Безопасность» – «Защита от мошенников» – «Защитить себя и близких»), им должен быть клиент ВТБ. При настройке сервиса клиент указывает сумму, при превышении которой потребуется подтверждение перевода или снятия наличных от близкого человека. Назначить нового защитника или отказаться от сервиса можно в любой момент, при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.

«Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников. Для удобства пользователей мы упростили процесс подключения сервиса и вывели инструмент в ВТБ Онлайн. В скором времени также планируем его расширить, добавив новые виды операций», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

По данным ВТБ, 70% клиентов, которые подключили сервис «второй руки», старше 60 лет. В основном механизм оказался востребованным среди женщин – их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% – от 2,5 млн рублей и 2% – от 15 млн рублей.

Для подтверждения крупных банковских операций они привлекают доверенных близких. Доверенные лица – тоже в основном женщины (55%), из них 28% – в этой возрастной группе 40–50 лет. Молодые люди (20-25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких – только 3%.

В ВТБ Онлайн также появились новые функции защиты – вход и разблокировка по государственной биометрии. Это не позволит войти в онлайн-банк кому-либо, кроме клиента: алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. А при самостоятельной блокировке из-за подозрительной активности, вернуть себе доступ также можно за пару секунд. При этом «сгорают» все старые коды доступа и завершаются все сессии – мошенников «выбрасывает» из онлайн-банка.