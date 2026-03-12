Бывший учитель из Талицы отправился в колонию за съемку порно с детьми из детдома

Бывший учитель информатики из Талицы признан виновным в съемке порно с детьми из детского дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, его обвинили в развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц, в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете, изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

Талицкий районный суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима с 1,5 годами ограничения свободы, а также лишил права заниматься педагогической деятельностью сроком на пять лет.