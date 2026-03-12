Бейрут подвергся воздушной атаке со стороны Израиля

Военно-воздушные силы Израиля приступили к серии ударов по по объектам движения "Хезболла" в Бейруте. Об этом сообщает издание Тhe Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ выпустил второе за час предупреждение об эвакуации из зданий, находящихся в центре Бейрута.

"Срочное предупреждение жителям Бейрута, в частности района Зокак эль-Блат. Вы находитесь рядом с объектом, принадлежащим террористической организации "Хезболла", по которому ЦАХАЛ нанесет удар", - цитирует The Times of Israel заявление представителя армии Авихая Адраэ.

Отметим, что до этого мирных жителей из районов южного Ливана также просили экстренно эвакуироваться. Аналогичное обращение было и в сторону жителей района Башура.

"Вы находитесь возле объекта, который принадлежит террористической организации "Хезболла", и против которой будет действовать ЦАХАЛ", - заявил Авихая Адраэ, добавив, что гражданским необходимо держаться от места будущего удара минимум на 300 м.