У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за фиктивную прописку мигрантов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила конфисковал долю в квартире 72-летней местной жительницы, признанной виновной в фиктивной постановке мигрантов на учет.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Екатерина Присяжная направляла в миграционные органы уведомления о прибытии иностранцев, но в действительности предоставлять им жилье не собиралась. В суде она не признала свою вину, однако суд счел предоставленные доказательства против пенсионерки достаточными для вынесения приговора.

Принимая во внимание преклонный возраст подсудимой, состояние ее здоровья и отсутствие отягчающий обстоятельств в деле, ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В этот период пенсионерка должна регулярно являться на регистрацию в контролирующий орган и не менять место жительства без уведомления.

Помимо этого, суд постановил конфисковать имущество осужденной, обратив в доход государства ее долю в квартире - ту, которая и использовалась для фиктивной регистрации мигрантов.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток с момента провозглашения.