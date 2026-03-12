Всех югорских туристов вернули домой из Дубая

Всех югорских туристов вернули на родину из Дубая, сообщает Neft.

Из-за отсутствия прямых рейсов в Сургут, югорских туристов доставляли домой через Москву. Ожидание вылета заняло до недели, расходы на проживание и питание в отелях оплатили авиакомпании и туроператоры.

Руководитель одной из крупных региональных турфирм Ленара Арно уточнила, что последние туристы из ХМАО, которые бронировали путевку через ее организацию, вернулись 6 марта.

Напомним, после начала военной операции США и Израиля в отношении Ирана Тегеран ответил ударами по американским объектам в ряде ближневосточных стран. Атаке подверглись ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Иордания, Катар.